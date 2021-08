State of Decay 2: Neues Update ermöglicht die Rückkehr nach Trumbull Valley für über zehn Mio. Spieler

Im Xbox Stream zur gamescom 2021 haben Microsoft und die Undead Labs das Homecoming-Update zu State of Decay 2 ab 17,88€ bei kaufen ) enthüllt. Die Aktualisierung soll ab dem 1. September 2021 Teil der auch im Xbox Game Pass enthaltenen Juggernaut Edition auf PC, Xbox One und Xbox Series X|S werden und die vollständig überarbeitete Originalkarte aus dem ersten State of Decay zurückbringen. Hier ein Vorgeschmack:Weiter heißt es vom Hersteller: "Von den frühen Tagen des Ausbruchs im ursprünglichen State of Decay bis hin zu den Seuchenmauern in State of Decay 2: Heartland spiegelt Trumbull Valley die Entwicklung der Zombie-Apokalypse wider. In dieser neuen Version der kultigen Karte erfahren die Spieler*innen die neuesten Entwicklungen in diesem Gebiet, entdecken neue Charaktere und Handlungsstränge und bringe Licht in alte Geheimnisse.Die Spieler*innen können sich außerdem auf sechs neue Basen sowie einzigartige Waffen und Outfits freuen, die nur im Trumbull Valley zu finden sind. Neue Missionen und neue Errungenschaften warten auf diejenigen, die sich auf dieser neuen Karte niederlassen.Außerdem können wir mit Stolz verkünden, dass State of Decay 2: Juggernaut Edition seit seiner Veröffentlichung die Marke von 10 Millionen Spieler*innen überschritten hat – ein wichtiger Meilenstein, der den Erfolg und die Beliebtheit des ultimativen Survival-Sim-Spiels widerspiegelt."Letztes aktuelles Video: Juggernaut Edition Gameplay Trailer