Oxygen Not Included: "Quality of Life Update Mk 3" und bevorstehendes Early-Access-Ende - 4Players.de

Für Oxygen Not Included (Early Access) ist das "Quality of Life Upgrade Mk III" veröffentlicht worden. Das dritte und letzte Update aus der QoL-Reihe vereinfacht das Krankheitssystem und sorgt dafür, dass sich die Duplikanten häufiger durch Keime infizieren. Aber die Auswirkungen sollen weniger schlimm sein. Duplikanten haben kein "Immunsystem" mehr, sondern haben fortan eine Chance, beim Kontakt mit Keimen krank zu werden. Infizierte Duplikanten können ihre Aufgaben in der Kolonie weiterhin erfüllen, aber die Nebenwirkungen der Krankheit reduzieren ihre Effizienz bis zur Heilung. Darüber hinaus wurden "die Jobs" in Fähigkeiten verwandelt und viele der damit verbundenen Funktionen angepasst. Die Moralerwartung der Duplikanten wird nun pro verdienter Fertigkeit erhöht, so dass man selbst eine sinnvolle Wahl treffen kann, ob man die Dupes spezialisieren oder eher allgemein aufstellen möchte. Darüber hinaus wurde die Dampfturbine überarbeitet (sie kondensiert den Dampf jetzt intern). Neu sind ein "Eismacher" (Eisproduktion), ein Eis-E-Ventilator (der den Hydro Fan ersetzt) und neue Bauwerke zum Transport von Feststoffen. Das Change-Log findet ihr hier Oxygen Not Included wird am 28. Mai den Early Access hinter sich lassen (nach etwas mehr als zwei Jahren). Das große Update zum Release soll drei neue Biome, mehr Kreaturen, weitere Bauwerke und Mod-Unterstützung umfassen. Nach dem Verkaufsstart soll das Spiel weiterhin mit Quality-of-Life-Verbesserungen und Bugfixes versorgt werden, während der Großteil des Teams an Erweiterungen arbeiten wird. Bisher hat sich die überaus gelungene Weltraum-Kolonie-Simulation über 1,5 Mio. Mal verkauft.Letztes aktuelles Video: Launch Teaser