Oxygen Not Included: Weltraum-Kolonie-Simulation verlässt den Early Access am 30. Juli - 4Players.de

Der Termin steht mittlerweile fest: Oxygen Not Included wird am 30. Juli den Early Access auf PC abschließen. Das große Update zur Veröffentlichung wird eine neue Asteroiden-Auswahl mit eigenen Eigenschaften beim Spielstart, drei neue Biome mit Pflanzen, Materialen sowie Kreaturen, weitere Bauwerke und große Ziele (Monumente) für die Kolonie umfassen. Auch diverse Balance-Anpassungen werden vorgenommen. Nach der Veröffentlichung von Version 1.0 soll das Spiel weiterhin mit Quality-of-Life-Verbesserungen und Bugfixes versorgt werden. Weitere inhaltliche Erweiterungen sollen später angekündigt werden. Interessierte Spieler können die neuen Inhalte in der "Beta-Branch" bei Steam antesten.Die überaus gelungene Weltraum-Kolonie-Simulation von Klei Entertainment befindet sich seit dem 18. Mai 2017 im Early Access (93 Prozent von 20.021 Nutzerreviews sind "positiv").Letztes aktuelles Video: Launch Teaser