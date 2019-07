Oxygen Not Included: Weltraum-Kolonie-Simulation hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Nach fünf Jahren in Entwicklung, davon mehr als zwei Jahre im Early Access, ist Oxygen Not Included von Klei Entertainment für PC auf Steam und im Epic Games Store für 22,99 Euro veröffentlicht worden.Das große Update zur Veröffentlichung fügt neue Bauwerke, eine neue Asteroiden-Auswahl mit eigenen Eigenschaften beim Spielstart, drei neue Biome mit Pflanzen, Materialen sowie Kreaturen und große Ziele (Monumente) hinzu. Auch diverse Balance-Anpassungen werden vorgenommen. Das Change-Log findet ihr hier Nach der Veröffentlichung von Version 1.0 soll das Spiel weiterhin mit Quality-of-Life-Verbesserungen und Bugfixes versorgt werden. Weitere inhaltliche Erweiterungen sollen später angekündigt werden.Unser Test der überaus gelungenen Weltraum-Kolonie-Simulation befindet sich bereits in Arbeit, aber bis die Dupes einer Kolonie selbst den Weltraum erforschen können, vergeht viel Spielzeit ...Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer