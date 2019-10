Oxygen Not Included: Performance-Update steht bereit - 4Players.de

Für Oxygen Not Included ist das Update auf v371502 erschienen. Während bei Klei Entertainment weiter an der Zukunft der Weltraum-Kolonie-Simulation gearbeitet wird, ist die Live-Version des Spiels mit einem Patch versorgt worden, der vor allem die Performance optimieren und "Ruckler" aus der Welt schaffen soll. Die Entwickler schreiben, dass die Suche nach Performance-Problemen in solch komplexen Spielen ziemlich schwierig sei und sie mehrere Tools geschrieben hätten, um "Dutzende von kleinen, unabhängigen Algorithmen" beobachten zu können, die nur in bestimmten Situationen Probleme verursachen und deren Probleme erst sichtbar sind, wenn andere Spielsysteme auf sie zugreifen. Entsprechende Algorithmen wurden dann überarbeitet.Darüber hinaus wurden einige Bugs behoben, Absturzursachen beseitigt und sowohl die Organisation als auch die Präsentation des Kodex überarbeitet. Weitere Patches sind in Planung. Zwei Hotfixes sind bereits verfügbar. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test