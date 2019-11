Oxygen Not Included: Meep's Manadatory Recreation Content Pack: Mehr Freizeitaktionen für die Dupes - 4Players.de

Für Oxygen Not Included ist das (kostenlose) "Meep's Manadatory Recreation Content Pack" veröffentlicht worden. Das Inhaltspaket umfasst eine Reihe neuer Freizeitgebäude, die den Duplikanten helfen, sich zu entspannen und die Freizeit zu genießen, die ihnen die Automatisierung der Weltraum-Kolonie gebracht hat. Hierzu gehören Sauna, mechanisches Surfbrett, Whirlpool, Strandkorb, Juicer und ein vertikaler Windkanal. Neu sind außerdem "Overjoyed Responses" mit einer Chance auf Bonusverbesserungen bei Dekoration oder Produktivität, wenn die Moral der Dupes deutlich höher ist als erwartet.Darüber hinaus hat das Team bei Klei Entertainment in den letzten Monaten daran gearbeitet, die Performance der Simulation zu verbessern, Bugs zu beheben und "an größeren Dingen für die Zukunft" zu arbeiten. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Meeps Mandatory Recreation Pack Free Upgrade