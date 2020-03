Oxygen Not Included: Banhi's Automation Innovation Pack: Bessere Automatisierung und ein Staubsaugerroboter

Für Oxygen Not Included ist ein weiteres kostenloses Inhaltspaket veröffentlicht worden: Banhi's Automation Innovation Pack. Es enthält mehrere neue Sensoren und Automatisierungsgebäude sowie Verbesserungen und Fehlerbehebungen für viele der bestehenden Automatisierungsanlagen. Mit den neuen Tools soll man die Effektivität der automatisierten Gerätschaften erhöhen können. Neu ist ebenfalls der Staubsaugerroboter "Sweepy", der dabei hilft, die Böden sauber und trocken zu halten. Aber auch an der Benutzeroberfläche und der Performance haben die Entwickler geschraubt. Das Change-Log findet ihr hier Während das Live-Team weiterhin an Bugfixes, Verbesserungen und Inhaltspaketen für das Hauptspiel arbeitet, wird hinter den Kulissen an der ersten (kostenpflichtigen) Erweiterung gewerkelt . Der DLC soll ziemlich groß werden und sowohl neue Spielsysteme als auch Verfeinerungen des Basisspiels umfassen. Da die Tests der neuen Systeme ziemlich aufwändig sein sollen, wollen sie sich Zeit nehmen und die Erweiterung erst im Sommer ankündigen und später im Herbst veröffentlichen. Die Qualität sei entscheidend und gut Ding will Weile haben.Letztes aktuelles Video: Banhis Automation Innovation Pack Free Upgrade