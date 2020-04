Observer: System Redux wird als Remaster mit neuen Story-Elementen beschrieben

Nach der ersten Ankündigung von Observer: System Redux haben die Entwickler einen weiteren Trailer und Mini-Details über die erweiterte Neuauflage von Observer für Next-Generation-Konsolen veröffentlicht. Demnach ist Observer: System Redux ein "Remaster" des Originals mit überarbeiteter Grafik, zusätzlichen Storyinhalten und verbesserten Spielmechaniken. Observer: System Redux soll im 4. Quartal 2020 (Oktober bis Dezember) veröffentlicht werden. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Eine PC-Umsetzung wurde nicht erwähnt.Observer spielt im Jahr 2084 in einem dystopischen Polen, das von einem Großkonzern kontrolliert wird. Dort übernimmt man die Rolle von Detektiv Daniel Lazarski, verkörpert und vertont vom mittlerweile verstorbenen Mimen Rutger Hauer ("Blade Runner"). Als Observer hat er die Macht und die Erlaubnis, sich in die Köpfe augmentierter Bürger zu hacken und nutzt diese Fähigkeiten, um einem Verbrechen auf die Spur zu kommen, in das auch sein Sohn Adam irgendwie verwickelt zu sein scheint.Letztes aktuelles Video: System Redux - Next Gen Reveal Trailer