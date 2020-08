Observer: System Redux für PC bestätigt; Demo steht bereit

Observer: System Redux wird Ende 2020 auch für PC erscheinen (Preis: 24,99 Euro). Eine Demo kann auf Steam runtergeladen werden. Bisher hatte Bloober Team die überarbeitete und verbesserte Version von Observer lediglich für PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt.Zu den visuellen Upgrades des Cyberpunk-Thrillers gehören neue Animationen, aufwändigere Charaktere und Modelle, aktualisierte Partikeleffekte, hochauflösende Texturen und verbessere Licht-/-Schatteneffekte (HDR, Raytracing, globale Beleuchtung, volumetrische Lichteffekte)."Observer-Veteranen können dank drei neuer Nebenfälle, die es zu lösen gilt, tiefer in diese dystopische Realität eintauchen. 'Verirrtes Signal', 'Ihre furchterregende Symmetrie' und 'Es liegt in der Familie' verleihe der Geschichte des Spiels mehr Tiefe, während sie zum Nachdenken anregende Themen einer Zukunft erforscht, die bald unsere Gegenwart werden könnte. Darüber hinaus bietet System Redux ein erweitertes Gameplay mit neuen Spielmechaniken, neuen zu enthüllenden Geheimnissen, neu gestaltetem Stealth, zusätzlichen Neuralverhören und Spielkomfort-Verbesserungen, die mit Hilfe der Observer-Community vorgenommen wurden."Letztes aktuelles Video: System Redux NextGen Graphics of Retro Future