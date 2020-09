Observer: System Redux wird passend zum Verkaufsstart der Next-Generation-Konsolen erscheinen. Der Cyberpunk-Thriller wird am 10. November für PC und Xbox Series X erscheinen. Die PlayStation 5 wird am 12. November versorgt bzw. am 19. November in Europa. Die überarbeitete Version von Observer wird 29,99 Euro kosten.System Redux umfasst im Vergleich zum Original drei neuen Hauptaufgaben: Errant Signal, Her Fearful Symmetry und It Runs in the Family. Ansonsten versprechen die Entwickler (Bloober Team) aktualisierte Charaktermodelle, neue Schauplätze und diverse technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung (60 fps), verbesserte Texturen, neue Animationen und Effekte, Raytracing und HDR. Observer: System Redux wird zur Markteinführung mit Texten in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, vereinfachtem Chinesisch und Koreanisch erscheinen. Sprachausgabe gibt es nur auf Englisch. Eine Demo kann auf Steam runtergeladen werden.Letztes aktuelles Video: System Redux New Features Trailer"Making Observer: System Redux available for next-gen console players has been a huge focus for the team", sagt Piotr Babineo, Bloober Team CEO. "Now that both the Xbox Series X and PlayStation 5 release dates are out there, we can finally share our release date news. We know next-gen pricing is a major concern for our fans and we feel that releasing all the new content and upgrades in Observer: System Redux at the same cost as the original Observer is a great way to stay close with our community."