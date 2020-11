Observer: System Redux - Überarbeiteter Cyberpunk-Horror startet auf PC und Xbox Series X|S

Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Observer (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Am 10. November 2020 hat das Bloober Team seinen Cyberpunk-Thriller Observer ab 25,93€ bei kaufen ) (zum Test ) als überarbeitete Fassung für PC und Xbox Series X veröffentlicht. Die Umsetzung für PlayStation 5 soll am 19. November folgen. Observer: System Redux, so der neue Titel, kann via Steam Epic Games Store und Microsoft Store heruntergeladen werden - auch als Deluxe Edition inklusive Artbook und Soundtrack. Der Preis variiert je nach Plattform und Rabatt zwischen 22,49 Euro und 31,49 Euro.Der Hersteller schreibt über die Neuauflage: "Observer-Veteranen können dank drei neuer Nebenfälle, die es zu lösen gilt, tiefer in diese dystopische Realität eintauchen. 'Verirrtes Signal', 'Ihre furchterregende Symmetrie' und 'Es liegt in der Familie' verleihe der Geschichte des Spiels mehr Tiefe, während sie zum Nachdenken anregende Themen einer Zukunft erforscht, die bald unsere Gegenwart werden könnte.Darüber hinaus bietet System Redux ein erweitertes Gameplay mit neuen Spielmechaniken, neuen zu enthüllenden Geheimnissen, neu gestaltetem Stealth, zusätzlichen Neuralverhören und Spielkomfort-Verbesserungen, die mit Hilfe der Observer-Community vorgenommen wurden. Neueinsteiger erhalten die Chance, eine der aufregendsten Cyberpunk-Geschichten in ihrer ganzen Next-Gen-Pracht zu erleben: mit 4K-Auflösung, verbesserten Texturen, neuen Animationen, Modellen und Effekten und transformiert durch atemberaubendes Ray-Tracing und HDR-Beleuchtung."Letztes aktuelles Video: System Redux Launch Trailer