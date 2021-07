Observer: Wurde als Download und im Handel veröffentlicht

Die Auslieferung der physischen Version von Bloober Teams Observer ab 25,93€ bei kaufen ) : System Redux verschob sich bekanntlich ein wenig . Am heutigen Freitag, 23. Juli 2021 wurde der Titel als Download für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Zudem ist eine Retail-Fassung des Titels ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S im Handel erhältlich (29,99 Euro).Besitzer von Observer: System Redux auf PlayStation 4 und Xbox One können jederzeit kostenlos auf die Next-Gen-Version upgraden."Die Day One Edition von Koch Media enthält nicht nur das Spiel, sondern auch ein Softcover-Artbook sowie eine Soundtrack-CD. (...) Observer: System Redux erzählt die Geschichte von Observer neu und fügt drei neue Missionen, überarbeitete Charaktermodelle, verbesserte Spielmechaniken und Quality-of-Life Verbesserungen hinzu. Dies ist die definitive Vision des preisgekrönten Cyberpunk-Thrillers.Wir schreiben das Jahr 2084. Die Zukunft ist wesentlich düsterer geworden, als es sich irgendjemand hätte vorstellen können. Es begann mit der Nanophage. Diese digitale Seuche tötete Abertausende von Menschen, die sich entschieden hatten, ihren Geist und Körper technisch aufzurüsten. Dann kam der Krieg, der sowohl im Westen als auch Osten unzählige Opfer forderte und große Zerstörung anrichtete. Da niemand mehr übrig war, um die Macht zu übernehmen, gründeten Großkonzerne ihre eigenen korrupten Imperien.Die Spieler von Observer: System Redux sind ein Werkzeug der Unterdrückung durch diese Konzerne. Sie sind ein Observer und schlüpfen in die Rolle des Elite-Ermittlers Daniel Lazarski, gespielt von der verstorbenen Cyberpunk-Ikone Rutger Hauer. Ebenso gefürchtet wie verachtet, hacken sich Observer mittels eines Geräts namens Dream Eater in die dunkelsten Winkel der Gedanken von Verdächtigen. Sie schleichen sich in ihre Träume ein, entlarven ihre Ängste und extrahieren alle Hinweise und Beweisstücke, die erforderlich sind, um den Fall zu lösen.Altgediente Observer können dank drei brandneuer „Side-Cases“, die gelöst werden wollen, noch intensiver in diese dystopische Realität eintauchen. „Verirrtes Signal", „Ihre furchterregende Symmetrie" und „Es liegt in der Familie" verleihen der Geschichte des Spiels mehr Tiefe und erforschen nachdenklich stimmende Themen einer Zukunft, die schon sehr bald unsere Gegenwart werden könnte.Darüber hinaus bietet System Redux auf PlayStation 4 und Xbox One erweitertes Gameplay, das neue Spielmechaniken, neue versteckte Geheimnisse, überarbeitete Stealth-Methoden, zusätzliche neurale Verhöre und Quality-of-Life Verbesserungen beinhaltet, die mit Hilfe der Observer-Community vorgenommen wurden."Letztes aktuelles Video: System Redux Launch Trailer