Days Gone: Video und Details: Das Motorrad von Hauptcharakter Deacon - 4Players.de

Sony hat vor dem Verkaufsstart von Days Gone am 26. April 2019 auf PlayStation 4 noch weitere Details über das Motorrad von Hauptcharakter Deacon verraten - und welche Rolle das Bike im postapokalyptischen Überlebenskampf übernehmen wird."Das Bike ist also deine Lebensader zur Welt ... Es behält eure Munition. Es ist das, was es euch ermöglicht, schnell aus Schwierigkeiten herauszukommen. Und was noch wichtiger ist, es ermöglicht euch zu kontrollieren, wo das Spiel gespeichert wird. Wenn ihr euer Bike nicht findet, könnt ihr das Spiel nicht speichern. Motorräder sind gefährlich, aber sie sind auch befreiend. Zusammen ist es das, was es Deacon ermöglicht, nicht nur die Apokalypse zu überleben, sondern auch als Kopfgeldjäger erfolgreich zu sein und wirklich in die Wildnis zu gehen und zu überleben, um schnell aus Schwierigkeiten herauszukommen", sagte Jeff Ross (Game Director) im PlayStation Blog "Also bei Motorradläden könnt ihr reingehen und die Teile anpassen, die alle Arten von leistungsbezogenen Aspekten verbessern. Von einem größeren Kraftstofftank, damit ihr weiter fahren könnt, ohne dass euch das Benzin ausgeht, schnellere Motoren, Boosts, alle möglichen Dinge, die leistungsbezogen sind. Aber auch alle Arten von visueller Ausstattung, von verschiedenen Teilen, die Haltbarkeit bieten, aber sie sehen auch einfach anders und cool aus, sodass Spieler sie so anpassen können. Aber dann können sie in ein wirklich, wirklich tiefes Lacksystem einsteigen, wo sie die Lackfarbe und den Lacktypen ändern können. Sie können Aufkleber anbringen. Wir haben sogar individuelle Bike-Skins. Also werden die Spieler eine Verbindung zu diesem Ding aufbauen, weil sie es brauchen. Aber sie werden sie auch aufbauen, weil ihnen gefällt, was sie gebaut haben."Über das Fahrgefühl schreiben die Entwickler: "Die Herausforderung bestand darin, diesen Mittelweg zwischen einer Simulation eines Motorrads und einer Arcade-Version zu definieren. Also, wo auch immer dieser Mittelgrund ist, da sind wir gelandet. Und was das für mich bedeutet, ist, dass die Spieler auf Dinge wie Driften und Kurvenfahren achten müssen, sich den Dingen mit der richtigen Geschwindigkeit nähern und sicherstellen müssen, dass sie das Bike steuern und sich in der Luft entsprechend lehnen, damit sie weniger Schaden nehmen, wenn sie auf den Boden fallen. Aber wir wollten nicht die ausgewachsene Simulationsroute einschlagen, weil das wahrscheinlich wirklich unmöglich zu kontrollieren wäre, und wir wollten, dass es bei diesem Spiel um Action Survival geht."Über die Entwicklung von Days Gone ganz allgemein sprechen die Mitarbeiter von Bend Studio im folgenden Clip.