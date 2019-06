Days Gone: Update bringt Überlebensmodus und bereitet die wöchentlichen Herausforderungen vor - 4Players.de

Für Days Gone steht ein (kostenloses) Update zum Download bereit. Es umfasst einen neuen Schwierigkeitsgrad (Überlebensmodus) und die wöchentlichen Herausforderungen, die ab Ende Juni veröffentlicht werden.Im Überlebensmodus können sich die Spieler stärkeren Gegnern stellen und müssen sowohl auf die Schnellreise-Funktion als auch auf sämtliche Bildschirmanzeigen verzichten. Nur die "Überlebenssicht" kann Anzeige-Elemente wie die Minikarte temporär aktivieren. Als Belohnung warten neue Trophäen und Designs für das Drifter-Bike.Ab Ende Juni erhalten die Days-Gone-Spieler Zugriff auf wöchentlich wechselnde Herausforderungen. Die Kampf-, Horden- und Biker-Herausforderungen bieten eigene Regeln, Bestenlisten und exklusive Belohnungen. Dazu gehören Bike-Designs, Charakter-Designs sowie Abzeichen und Ringe mit verschiedenen Verbesserungen wie erhöhte Gesundheit. In der ersten Herausforderung namens "Umzingelt" müssen die Spieler möglichst lange eine unendlich große Horde in Shermans Camp überleben. Das Dezimieren von Freakern gibt mehr Zeit; kleine Nebenmissionen belohnen mit zusätzlichen Punkten. Insgesamt sollen im Sommer ein Dutzend Herausforderungen in einem Zeitraum von zwölf Wochen erscheinen.Letztes aktuelles Video: Update-Trailer