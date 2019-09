Days Gone: New Game Plus und weitere Schwierigkeitsgrade im Anmarsch - 4Players.de

Bend Studios wird seinem Survival-Abenteuer Days Gone ein Option für New Game Plus spendieren. Die Ankündigung erfolgte beim PlayStation Blog . Das Update soll ab dem 13. September erhältlich sein und wird es erlauben, mit einem Neustart via New Game Plus u.a. alle zuvor erhaltenen Waffen, Motorrad-Upgrades, NERO-Booster, Skills, Rezepte und Sammelkram zu übernehmen.Darüber hinaus wird das Spiel mit Hard II und Survival II um zwei neue Schwierigkeitsgrade ergänzt, die man auch unabhängig von New Game Plus auswählen darf. In diesem Zusammenhang gibt es außerdem weitere Trophäen. Eine Waffe aus Syphon Filter wird mit dem Update ebenfalls einen Weg in die zombieverseuchte Endzeit-Welt von Days Gone finden.Letztes aktuelles Video: Update-Trailer