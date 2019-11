Days Gone: Finales Update veröffentlicht; Inhalte thematisch an Death Stranding angelehnt - 4Players.de

With the release of our 1.6 patch and tomorrow's launch of Death Stranding, we added new #DeathStranding themed bike tanks, decals, and a frame paint! Download our latest patch and check it out! #DaysGone pic.twitter.com/Re42BhzA9Q



General improvements to stability and optimization has been added





Various Crash Fixes





General audio adjustments





The ammo counter should now display as intended in certain challenges





The UI should remain shown(?) as intended during bike chases





Infestation nests should repopulate properly if the player is killed





The weapon stats at the merchant should show the correct stats for each weapon





In New Game+, the skill “Up The Ante” will now provide more ammo capacity for 6MM on the BND-150





The challenge “Reloaded” score has been adjusted





Certain trophy progress should transfer over correctly when starting New Game+





A specific character has finished their work at Cloverdale Research Facility and has made their way to Iron Mike’s





Sony Bend Studio hat das finale Update für sein Endzeit-Abenteuer Days Gone veröffentlicht. Auf Twitter teilen die Entwickler mit, dass man zur Feier der Veröffentlichung von Death Stranding ein paar Designs für das Motorrad und andere kosmetische Inhalte integriert hat, die thematisch auf das neue Werk von Hideo Kojima zugeschnitten sind.Darüber hinaus hat man bei Reddit die Patch Notes veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Spieler in der offenen Welt ab sofort Missionen rund um Horden, Infestation Zones und Ambush Camps komplett sowie unendlich oft neustarten darf.Darüber hinaus hat man neue Feinheiten für die Zielsteuerung in den Optionen hinzugefügt und diverse Fehler behoben. Hier die Übersicht im Original:Auch bei Reddit betont das Bend Studio erneut, dass es sich bei Update 1.60 um den letzten Patch handelt, den man für Days Gone veröffentlichen will.Letztes aktuelles Video: Update-Trailer