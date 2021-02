Days Gone: Wird im Frühjahr für PC umgesetzt, weitere PlayStation-Titel sollen folgen

Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn



— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021

Jim Ryan - Präsident und "Chief Executive Officer" bei Sony Interactive Entertainment - hat in einem ziemlich ergiebigen Interview mit dem GC-Magazin neben dem PSVR-Nachfolger und der Gran-Turismo-7-Verschiebung auch eine PC-Umsetzung des bislang PS4-exklusiven Days Gone ab 25,99€ bei kaufen ) angekündigt. Als Zeitraum geben die Entwickler auf Twitter das Frühjahr 2021 an:Nach dem Action-Adventure von Sonys Bend Studio sollen weitere PlayStation-Spiele auf den PC kommen, so Ryan:"Wir befinden uns nun mit unseren Entwickler-Studios im frühen 2021, und die Spiele, die sie machen, befinden sich in besserer Form als je zuvor. Vor allem im späteren PS4-Zyklus haben unsere Studios einige wundervolle, großartige Spiele gemacht. Wir haben nun die Chance, diese großartigen Spiele einem weiteren Publikum zugänglich zu machen und die Ökonomie der Spieleentwicklung anzuerkennen, die sich nicht immer geradlinig gestaltet. Die Kosten, ein Spiel zu machen, wachsen mit jedem Zyklus, zusammen mit dem sich vergrößernden Kaliber der IP."Gleichzeitig sei es aber für Sony leichter geworden, Spiele auch solchen Personen ohne Konsole zugänglich machen zu können. Daher handle es sich bei der Umsetzung um eine logische Entscheidung.Letztes aktuelles Video: UpdateTrailer