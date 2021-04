Days Gone: PC-Version datiert; erscheint bei Steam und im Epic Games Store

Die bereits angekündigte PC-Version des zombifizierten Open-World-Abenteuers Days Gone ( ab 22,99€ bei kaufen ) erscheint am 18. Mai 2021. Das hat Sony in einer Pressemitteilung bestätigt. Die Umsetzung des PlayStation-Titels wird sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store erscheinen.Am PC wird es das eine oder andere neue Feature geben. Dazu gehört u.a. die Unterstützung von Ultra-Wide-Monitoren (21:9-Format), detailreichere Texturen und eine unbegrenzte Bildwiederholfrequenz. Ebenfalls weist Sony darauf hin, dass sämtliche nachgereichte Inhalte und Updates der PS4-Version bereits Bestandteil der PC-Umsetzung sein werden.Auf der PS4 erschien Days Gone am 26. April 2019 und konnte in unserem Test mit 80% eine gute Wertung einheimsen.Letztes aktuelles Video: Features Trailer PC