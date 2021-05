Days Gone: PC-Version: Details, Systemanforderungen, Umfang und Screenshots

64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Core i5-2500K mit 3,3 GHz oder AMD FX 6300 mit 3,5 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) oder AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX Version 11

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: SSD und 16 GB RAM werden empfohlen

64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel Core i7-4770K mit 3,5 GHz oder Ryzen 5 1500X mit 3,5 GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: SSD wird empfohlen

Am 18. Mai 2021 wird die PC-Version von Days Gone ab 18,89€ bei kaufen ) veröffentlicht ( Steam Epic Games Store ). Im Vorfeld des Verkaufsstarts hat das Bend Studio von Sony die Anpassungen und die Features der PC-Umsetzung näher vorgestellt - und auch die Systemanforderungen benannt.Die "empfohlenen Systemanforderungen" zielen auf 60 Bilder pro Sekunde ab - sehr wahrscheinlich in 1080p, genauere Angaben machte das Bend Studio nicht. Die Bildwiederholrate kann ebenfalls auf "unbeschränkt" gestellt werden. Ultra-Breitbild-Monitore (21:9 und 32:9) werden unterstützt - auch in Zwischensequenzen. Das Sichtfeld wird man anpassen und auf maximal 100 Grad erhöhen können. DLSS wird aktuell nicht unterstützt. Raytracing-Funktionen werden nicht geboten. Ein Fotomodus ist enthalten und erlaubt Screenshots in wesentlich höherer Auflösung. Das Spiel basiert übrigens auf der Unreal Engine 4.Tastatur und Maus werden unterstützt. Man soll jede Taste/Aktion neu belegen können, einschließlich der alternativen Tasten und der Menü-Navigation. Man soll auch jederzeit zwischen Tastatur/Maus und Controller wechseln können.Die PC-Version umfasst das Basisspiel und alle Updates sowie Downloadinhalte, die nach dem Verkaufsstart auf der PlayStation 4 veröffentlicht wurden. Hierzu gehören: Überlebensmodus, Herausforderungsmodus, Bike-Skins und der New-Game-Plus-Modus, sobald man die Hauptstory abgeschlossen hat. Im Vergleich zu den PlayStation-Versionen wollen die Entwickler die Grafik verbessert haben, u.a. bei der Detailtiefe und der Zeichnungsentfernung für Laub.Mindestanforderungen:Empfohlen:Screenshots der PC-VersionScreenshots der PC-Version (Ultra-Wide)Grafikoptionen auf dem PC