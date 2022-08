Days Gone: Verfilmung der Zombie-Apokalypse mit Outlander-Star geplant

Days Gone: Superstar im Gespräch als Deacon St. John

Ein Muss für Motorrad-Filmfans

Fans des von Bend Studio entwickelten Open-World-Spiels Days Gone dürfen sich auf ein neues Projekt freuen – allerdings kein spielbares. Stattdessen ist jetzt eine Verfilmung in Arbeit.Das berichtete zumindest das für gewöhnlich bestens informierte US-Branchenmagazin Deadline jüngst. Nachdem Sony vor Kurzem mit der Uncharted-Adaption einen Hit landen konnte (402 Millionen US-Dollar weltweites Einspielergebnis), will man mit der hauseigenen Produktionsabteilung für Spieleverfilmungen Sony PlayStation Productions nachlegen.Für die Hauptrolle des Bikers Deacon St. John soll sich dem Bericht nach bereits ein namhafter Star in Verhandlungen befinden: So stehen die Chancen gut, dass Sam Heughan den Part übernehmen wird. Heughan ist vor allem aus der äußerst erfolgreichen Serie Outlander bekannt, spielte aber unter anderem auch in Filmen wie Bloodshot (neben Vin Diesel) oder Bad Spies (mit Mila Kunis) mit. Auch kursierte sein Name in der Vergangenheit im Zusammenhang als möglicher neuer James Bond.Das Drehbuch soll wiederum aus der Feder von Sheldon Turner stammen. Turner wirkte unter anderem an X-Men: Erste Entscheidung mit und heimste sowohl einen Golden Globe als auch eine Oscarnominierung zusammen mit Jason Reitman für dessen Komödie Up In The Air ein.Weitere konkrete Details gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine. Das Skript soll aber eine „Liebesballade an Motorradfilme“ werden. In der Spielvorlage müssen sich Spieler als Bikergang-Mitglied Deacon durch eine postapokalyptische Welt kämpfen, in der es vor Zombies nur so wimmelt. Dabei ist man hauptsächlich zu Fuß oder eben auf dem Motorrad unterwegs.Days Gone hat sich bis heute etwa neun Millionen Mal auf der PS4 und dem PC verkauft. Eine Fortsetzung lehnte Sony aber einem Gerücht zufolge bislang ab . Das wiederum brachte den Chef-Entwickler dazu, die Spielergemeinde zu kritisieren Letztes aktuelles Video: VideoTest PC