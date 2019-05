Count down for #DEATHSTRANDING is on. Stay tuned - May 29th.

Help us reconnect pic.twitter.com/Ci7omMN9x7



— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 28. Mai 2019

Während fleißig über eine neue Ausgabe von State of Play mit näheren Informationen zu The Last of Us 2 (vermeintliche Veröffentlichung im November) spekuliert wird, versucht sich auch Kojima Productions an einer Ankündigungsankündigung rund um Death Stranding . Sowohl das Studio als auch Hideo Kojima verweisen auf den morgigen 29. Mai und geben sich bemüht geheimnisvoll.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2018 Cutscene mit Troy Baker