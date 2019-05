Death Stranding: Help us reconnect: Ankündigungsankündigung für den 29. Mai, jetzt mit eingebettetem Stream - 4Players.de

Aktualisierung vom 29. Mai 2019, 16:43 Uhr:













Death Stranding ad on PSN store pic.twitter.com/jN3nRwsOLK



— Troy Kaz (@TroydaKaz) 29. Mai 2019

Count down for #DEATHSTRANDING is on. Stay tuned - May 29th.

Help us reconnect pic.twitter.com/Ci7omMN9x7



— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 28. Mai 2019

Ihr braucht nicht extra den Umweg über Twitch gehen, wenn ihr neugierig geworden seid, was es mit der Ankündigung auf sich hat. Nachfolgend haben wir den Stream für euch eingebettet.Während bei Twitch gerade über 15.000 Zuschauer einer wabernden, schwarzen Flüssigkeit und auftauchenden Handabdrücken mit vermeintlichen Schnipseln aus Death Stranding live zuschauen (quasi ein Bildschirmschoner), tauchte im PlayStation Store eine Anzeige mit einem Vorbesteller-Angebot auf.Vorbesteller von Death Stranding auf PlayStation 4 sollen ein dynamisches PlayStation-4-Thema, einen PlayStation-Network-Avatar (Chibi Ludens) und mehrere Ingame-Gegenstände erhalten: Goldene "Sam"-Sonnenbrille, goldene Rüstungsplatte, Goldhut und das "Gold Speed Skeleton". Es wird darauf hingewiesen, dass die Gegenstände im Verlauf der Geschichte freigeschaltet werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ankündigung eines Releasetermins nicht mehr allzu lange entfernt ist, wenn schon die Vorbestellungen anlaufen. Wichtig: Es war bisher nur eine Anzeige mit Werbung zur Vorbestellung zu sehen. Vorbestellt werden kann das Spiel noch nicht.Außerdem wird fleißig über Zusammenhänge von Death Stranding mit Metal Gear und Silent Hill spekuliert - sowie über eine mögliche, zeitnahe Veröffentlichung einer Demo. Im Laufe des Tages (wahrscheinlich ab 17 Uhr) sollen weitere Details folgen.Während fleißig über eine neue Ausgabe von State of Play mit näheren Informationen zu The Last of Us 2 (vermeintliche Veröffentlichung im November) spekuliert wird, versucht sich auch Kojima Productions an einer Ankündigungsankündigung rund um Death Stranding . Sowohl das Studio als auch Hideo Kojima verweisen auf den morgigen 29. Mai und geben sich bemüht geheimnisvoll.Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2018 Cutscene mit Troy Baker