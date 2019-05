Death Stranding: Release-Datum und neue Spielszenen-Eindrücke - 4Players.de

Nachdem anfangs im offiziellen Livestream zu Death Stranding knapp eine Stunde schwarze Hände den Bildschirm verdeckten, wurde mittlerweile ein neuer Spielszenen-Trailer inklusive Releasedatum veröffentlicht. So wird Death Stranding am 8. November 2019 exklusiv für die PS4 erscheinen. Der Trailer zeigt zahlreiche neue Spielmechaniken, wie den Kampf gegen neue Gegnertypen und Eindrücke unbekannter Charaktere. So bestätigt sich scheinbar außerdem die Theorie, dass Zeitmanipulation eine Rolle spielen wird. Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen will, findet hier den neuen Spielszenen-Trailer zu Death Stranding.