Death Stranding: Überblick über den Story-Hintergrund und die vier Editionen - 4Players.de

einen Chibi-Ludens-PSN-Avatar (stilisierte Version des Kojima-Production-Logos)

ein dynamisches Death Stranding PS4-Design (kann ab Release heruntergeladen werden)

goldene 'Sam'-Sonnenbrille

goldener Hut

goldenes Geschwindigkeitsskelett (erhöht beim Tragen Sams Bewegungsgeschwindigkeit)

goldener Plattenpanzer (schützt Sam besser vor Schaden)

eine besondere Version der goldenen 'Ludens-Maske'-Sonnenbrille (wird im Spielverlauf freigeschaltet)

Death Stranding: Timefall (Originalmusik aus der Welt von Death Stranding als digitaler Download des Musikalbums sowie ein digitales Making-of-Video mit Blick hinter die Kulissen)

Special Edition von Death Stranding

goldene 'Ludens-Maske'-Sonnenbrille

goldenes Kraftskelett (erleichtert Sam den Transport schwerer Fracht)

goldenes Geländeskelett (erleichtert es Sam, in unebenem Gelände das Gleichgewicht zu halten)

goldener Plattenpanzer (Stufe 2, schützt Sam besser vor Stürzen, Beschuss und mehr)

Death Stranding: Timefall (Originalmusik aus der Welt von Death Stranding als digitaler Download des Musikalbums sowie ein digitales Making-of-Video mit Blick hinter die Kulissen)

Digital Deluxe Edition von Death Stranding

lebensgroße BB-Kapsel-Figur

Bridges-Transportkiste

Ludens-Schlüsselanhänger

Collector's Edition von Death Stranding

Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4) Screenshot - Death Stranding (PS4)

In Death Stranding, das ab dem 8. November für PlayStation 4 erhältlich sein wird, durchquert man als Sam Bridges (Norman Reedus) ein verwüstetes Land, um eine zersplitterte Gesellschaft wieder miteinander zu verbinden und die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.Hideo Kojima beschreibt den Hintergrund seines Spiels folgendermaßen: "Die Menschen haben 'Mauern' errichtet und sich an das Leben in der Isolation gewöhnt. Death Stranding ist ein Actionspiel völlig neuen Typs, in dem der Spieler das Ziel verfolgt, isolierte Städte und eine zersplitterte Gesellschaft wieder miteinander zu verbinden. Das Motiv des 'Strangs' oder der Verbindung verschweißt alle Elemente des Spiels, einschließlich der Geschichte und des Gameplays, miteinander. Als Sam Porter Bridges versucht ihr, die gesellschaftlichen Kluften zu überbrücken. Indem ihr das tut, schafft ihr neue Bindungen oder 'Stränge' mit anderen Spielern auf der ganzen Welt. Ich hoffe, dass euch beim Spielen bewusst wird, wie wichtig es ist, Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen."Death Stranding wird in vier verschiedenen Versionen angeboten: Standard Edition, Special Edition, Digital Deluxe Edition und Collector's Edition. Derzeit können nur die digitalen Editionen im PlayStation Store vorbestellt werden.Diefür 69,99 Euro enthält:Vorbesteller der Standard Edition erhalten außerdem folgende Ingame-Objekte, die im Spielverlauf freigeschaltet werden:Dieerscheint in einem Steelbook und enthält neben den digitalen Boni der Standard Edition außerdem:Diefür 79,99 Euro enthält alle Boni der Standard Edition und folgende Ingame-Objekte, die im Spielverlauf freigeschaltet werden:Die(Preis: 199,99 Dollar) enthält alle Ingame-Objekte und Bonusinhalte der Digital Deluxe Edition, das Steelbook der Special Edition sowie folgende Inhalte:Das Album Death Stranding: Timefall mit Originalmusik aus der Welt von Death Stranding soll ebenfalls separat angeboten werden.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer