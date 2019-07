Death Stranding: Charakter-Trailer: Heartman und seine Herz-Probleme - 4Players.de

Eine weitere Zwischensequenz aus Death Stranding ist von Hideo Kojima und Sony veröffentlicht worden. Im Mittelpunkt des Videos, das bei der Comic-Con 2019 in San Diego dem Publikum erstmalig präsentiert wurde, steht der Charakter Heartman - ein Mitglied von "BRIDGES". Das Herz von Heartman stoppt alle 21 Minuten. Nach jedem Stopp verbringt er drei Minuten in der Welt der Toten, bevor er dann von "AED" wieder zurückgeholt wird. 60 Mal pro Tag soll dies laut Kojima passieren. Das Äußere des Charakters fußt übrigens auf Regisseur Nicolas Winding Refn (Valhalla Rising, Drive, Only God Forgives).Death Stranding wird am 8. November exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Character Spotlight Trailer Heartman"In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der Gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Porter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren."