Death Stranding: Hideo Kojima läutet "Crunch-Phase" ein und bekommt Gegenwind von anderen Spiele-Entwicklern - 4Players.de

DEATH STRANDING has the element of something never existed before, the gameplay, the world atmosphere, the visuals which we aimed to create. The studio I established was tiny indies but trying our best to deliver the product launching on Nov 8th. Still in crunch time of dev🌈 pic.twitter.com/sNvTAc7wwB



I’m sure that a lot of people will agree with me that we are perfectly fine if the game gets delayed as long as the developers have time to work a healthy amount on it and maintain a work-life balance.



Crunch isn’t worth it if the developers are suffering from it. :(



Hideo Kojima hat bei Twitter verkündet, dass die Entwicklung von Death Stranding noch weiterhin in der "Crunch-Phase" sei - und zwar mehr als drei Monate vor der Veröffentlichung des Spiels am 8. November für PlayStation 4. Crunch-Phasen bedeuten für die Angestellten in den letzten Wochen oder Monaten vor dem Verkaufsstart des Spiels in der Regel lange Arbeitszeiten und Überstunden, was sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter auswirken kann. Schon in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte über Crunch und andere prekäre Arbeitsbedindungen bei diversen Studios in der Spiele-Industrie wie Rockstar Games Epic Games etc.Sein Tweet wurde von vielen anderen Spiele-Entwicklern aufgegriffen und kommentiert. Kojima erhält viel Gegenwind für seine Crunch-Ankündigung. Der Tenor ist, dass die Work-Life-Balance und die Gesundheit der Mitarbeiter klar Vorrang hätten. Releasetermine könnte man ja auch verschieben.Er schrieb außerdem, dass Death Stranding das gewisse Etwas, das es noch nie gab, haben soll - in Bezug auf Gameplay, Atmosphäre und Grafik.Letztes aktuelles Video: Character Spotlight Trailer Heartman