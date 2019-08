Death Stranding: Lebenszeichen der PC-Version? Sony nimmt das Spiel von der Liste der PS4-Exklusivtitel - 4Players.de

Thanks Jade Raymond for visiting our studio. 👍🌈😍 pic.twitter.com/E0dKuf6szE



Sony hat Death Stranding von der Liste der PS4-Exklusivtitel ("Only on PlayStation") streichen lassen. Ende Mai stand neben den üblichen Verdächtigen wie Horizon Zero Dawn, Days Gone und God of War auch Death Stranding auf dieser Liste, wie man auf dieser archivierten Website (Stand: Ende Mai 2019) nachschauen kann. Die Streichung erfolgte u. a. auf den Sony-Websites in Australien Frankreich und Portugal Demnach scheint das Spiel auch auf anderen Plattformen zu erscheinen, was eigentlich keine Überraschung sein sollte, schließlich wurde es im Dezember 2015 sowohl für PC als auch für PlayStation 4 offiziell angekündigt ( archivierte Mitteilung ). Die PC-Fassung, die irgendwann nach der Veröffentlichung auf der PS4 erscheinen sollte, wurde sogar in der Pressemitteilung von Sony offiziell erwähnt ( wir berichteten ). Seither wurde die PC-Fassung überhaupt nicht mehr erwähnt. Es stand lediglich die PlayStation-4-Version aufgrund des zeitexklusiven Deals mit Sony im Vordergrund. Die jüngste Listenstreichung ist zumindest ein Lebenszeichen der lange totgeschwiegenen PC-Fassung. Death Stranding wäre übrigens das erste Spiel auf Basis der Decima Engine (Guerrilla Games) das seinen Weg auf den PC findet ( Quelle ).Auch der Besuch von Jade Raymond (Google Stadia) bei Kojima Productions vor einigen Wochen löste Gerüchte aus, dass Death Stranding unter Umständen auf dem Spiele-Streaming-Dienst von Google erscheinen könnte, denn Sony dürfte sich nur die Konsolen-exklusive Veröffentlichung ggf. mit zeitlichem Vorsprung gesichert haben.Letztes aktuelles Video: Character Spotlight Trailer Heartman