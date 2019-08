Death Stranding: Kojima gibt neue Einblicke in das mysteriöse Endzeitabenteuer - 4Players.de

Hideo Kojima hat es sich nicht nehmen lassen, bei der gestrigen gamescom 2019 Opening Night Live persönlich vorbeizuschauen und neue Spielszenen aus Death Stranding zu präsentieren, dessen Entwicklung sich gerade in der Crunch-Phase befindet (wir berichteten ) und am 8. November für PlayStation 4 erscheinen soll.Im ersten Video wird der Charakter "Mama" in den Vordergrund gerückt:Im zweiten Video erläutert Deadman (Guillermo Del Toro), was es mit dem mysteriösen Bridge Baby auf sich hat:Abschließend wurden noch etwas ausführlichere Spielszenen präsentiert:Das Szenario des Open-World-Action-Adventures mit Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner wird folgendermaßen umrissen: "In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der Gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Porter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren."