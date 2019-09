Death Stranding: Kojima versteht das Spiel selbst nicht und spricht über kunstgetriebene Dienstleistungen - 4Players.de

Am 8. November 2019 wird Death Stranding für PlayStation 4 erscheinen und im Vorfeld der Veröffentlichung sagte Hideo Kojima (Chef-Entwickler) in einem Interview mit der Financial Times via VG247 und Resetera , dass er das Spiel selbst nicht verstehen würde. Er wird folgendermaßen zitiert: "Death Stranding ... selbst jetzt verstehe ich das Spiel nicht. (...) Die Weltanschauung, das Gameplay, das ist alles neu. Meine Mission ist es, ein Genre zu schaffen, das es derzeit nicht gibt und das alle überrascht. Dabei besteht natürlich ein Risiko ..."Kojima ist darüber hinaus der Ansicht, dass Videospiele in gewisser Weise der "ultimative Ausdruck des Kunsthandwerks" sein können. Als Verfechter von filmischen Spielen sagte er über das Verhältnis von Videospielen und von Filmen als Kunstformen: "Es werden [im Kino] Geschichten erzählt, die meine Generation vielleicht überraschend findet, aber die die [aktuelle] Generation der Spieler überhaupt nicht seltsam findet. Wenn man etwas, das wie eine Banane aussieht, nimmt und den Titel 'Apfel' gibt, funktioniert das als Kunst. Aber es gilt nicht für Spiele. Wir machen Dinge, die interaktiv sind. Eine Banane muss essbar sein, nachdem man die Schale geschält hat. Autos müssen fahrbar sein. Damit Spiele interaktiv sind und den Spaß vermitteln können, muss es eine Realität geben, in der es viele Menschen hinter der Bühne gibt, die das alles möglich machen. Das sind wir - eine Art kunstgetriebene Dienstleistungsindustrie."Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau