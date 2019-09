Death Stranding: Wird einen "sehr leichten Schwierigkeitsgrad" bieten - 4Players.de

Normally there’s only Easy Mode, but we added Very Easy Mode for movie fans since we have real actors like Norman, Mads, Lea starred in. Even Yano-san who never completed the 1st stage of PAC-MAN, was able to complete the game on Very Easy Mode šŸ‘šŸŒˆšŸ¦€šŸ˜ https://t.co/fMZmuZltZw



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 6, 2019





He gave us the message on our kitchen board! Thank you so much, everyone at our studio loved it! The moment hades became heaven.šŸ‘šŸŒˆšŸ¦€šŸ‹šŸ¬šŸŸšŸ’€šŸ‘¶āœ‹ pic.twitter.com/K37pPOvnJI



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 7, 2019

In Death Stranding wird es einen "sehr leichten" Schwierigkeitsgrad geben, bestätigte Hideo Kojima auf Nachfrage via Twitter. Er erklärte, dass sie diesen Schwierigkeitsgrad speziell für "Film-Fans" und "weniger erfahrene Spieler" eingeführt hätten, schließlich würden Schauspieler wie Norman Reedus, Mads Mikkelsen und Léa Seydoux in dem Projekt die Hauptrollen spielen. Laut Ayako Terashima, der persönlichen Assistentin von Kojima, sei das Spiel auf "normal" oder "schwer" hingegen für Actionfans ausgelegt.Außerdem hat Keanu Reeves dem Studio einen Besuch abgestattet. Breathtaking?Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau