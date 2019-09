Death Stranding: Ausführliche Videos: Erläuterung der Mission von Sam; Spielszenen aus der Demo mit Duschpower - 4Players.de

Aktualisierung vom 14. September 2019, 16:27 Uhr:





Ursprüngliche Meldung vom 12. September 2019, 10:36 Uhr:

Die zweite, ungefähr 30 Minuten lange "Gameplay-Präsentation" von Death Stranding auf der Tokyo Game Show 2019 drehte sich fast ausschließlich um den privaten Raum von Sam Bridges. Dem "Safe House" wird man zwischen den Missionen einen Besuch abstatten können.In diesem Raum wird Sam nicht selbst gesteuert, sondern von einer frei bewegbaren "Seele" "herumkommandiert", die man steuern kann. Abgesehen davon, dass man Zugriff auf ein Daten-Archiv für Hintergrundinformationen und eine holographische Karte hat, kann das Äußere von Sam dort beispielsweise angepasst werden. Auch Interaktionen mit dem "Bridge Baby" sind möglich. Er kann außerdem Essen und die Dusche benutzen. Beim Duschen wird zudem eine biologische Flüssigkeit des Duschenden gesammelt, die in einen Kristall umgewandelt wird, der als Power-Up für die Waffen verwendet werden kann. Bei GameSpot heißt es weiter, dass die effektive Verwendung von Urin, Kot, Schweiß und Blut für das Überleben wichtig sei. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.Nach dem Abspann, also dem Ende der Geschichte von Death Stranding, wird man in die Spielwelt zurückkehren und anderen Spielern helfen können, indem man z.B. Dinge hinterlässt, die anderen auf ihrer Reise helfen können. Diese Hinweise können von anderen Spielern bewertet werden. Für die asynchronen Mehrspielerfunktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.Hideo Kojima meinte, dass man einen guten Überblick über Spielgeschehen von Death Stranding bekommen würde, wenn man sich das Briefing-Video und beide "Gameplay-Präsentationen" von der Tokyo Game Show angeschaut hätte.Bei der Tokyo Game Show 2019 ist reichlich Videomaterial aus Death Stranding gezeigt worden. Neben dem siebeneinhalb Minuten langen Briefing-Trailer, der die eigentliche Mission von Sam und den Hintergrund des Spiels stärker beleuchtet, haben Hideo Kojima und sein Team auch eine Live-Demo präsentiert. Fast 50 Minuten aus dem Spiel wurden gezeigt, wobei Kojima gestern noch via Twitter mitteilte, dass man ihm doch vertrauen und sich vom eigentlichen Spielgeschehen überraschen lassen soll. Die Demo sei vielmehr für "Unentschlossene".Zunächst sieht man, wie sich Sam auf die Mission und den großen Transport vorbereitet, bevor er aufbricht und sich mit viel Gepäck auf dem Rücken einen Weg durch die Spielwelt bahnt. Der Geländescanner erweist sich dabei als sehr hilfreich, z.B. um einen Weg durch einen Fluss zu finden. Später sieht er die Hinterlassenschaften von anderen Personen, setzt andere Teile seiner Ausrüstung ein und muss sich später einigen Gegnern stellen. Beim Kampf lässt er die transportierten Waren liegen, um sich schneller bewegen zu können. Im PlayStation Blog werden einzelne Passagen der Reise näher erläutert.Death Stranding wird am 8. November 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Das Szenario des Open-World-Action-Adventures mit Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner wird folgendermaßen umrissen: "In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der Gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Porter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren."