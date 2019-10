Death Stranding: Vorsicht vor Spoilern: Komplette Handlung im Internet geleakt! - 4Players.de

The entire plot of #DeathStranding has been leaked online.



Now more than ever, please Be Careful!👶🏻🤫 pic.twitter.com/YvW1tWLYWg



— Kojima Productions Fans (@KojiProFans) 21. Oktober 2019

Death Stranding befindet sich mittlerweile in den Händen erster Tester, Influencer und Spieler. Deshalb weist DualShockers darauf hin, dass damit auch die Gefahr von Spoilern steigt. Tatsächlich scheint laut dem Twitter-Accout Kojima Productions Fans bereits ein Skript von der kompletten Handlung des Spiels durch das Internet zu geistern.Wer sich den Spaß am neuen Werk von Hideo Kojima nicht verderben möchte, sollte Berichte und Meldungen zu Death Stranding also vorerst meiden, um nicht versehentlich in einen Spoiler zu stolpern. Auch scheint es bereits Screenshots, Videos und Informationen zu weiteren Cameos zu geben, die ebenfalls unerlaubt veröffentlicht wurden.Von Sony abgesegnete Tests sind nach Angaben von DualShockers ab dem 1. November gestattet. Der Release von Death Stranding findet am 8. November statt.Letztes aktuelles Video: Promotional Trailer The Drop