Death Stranding: Fast acht Minuten langer Trailer zum Verkaufsstart mit deutschen Synchronstimmen - 4Players.de

Der fast acht Minuten lange Trailer zum Verkaufsstart von Death Stranding ist veröffentlicht worden. Im Video sind außerdem die deutschen Synchronstimmen zu hören. Das Endzeit-Abenteuer von Hideo Kojima wird am 8. November 2019 für PlayStation 4 erscheinen. Die PC-Fassung wird in Zusammenarbeit mit 505 Games im Frühsommer 2020 folgen.Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerDas Szenario des Open-World-Action-Adventures mit Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner wird folgendermaßen umrissen: "In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der Gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Porter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren."