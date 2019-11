Death Stranding: Kojima über Kritik, künstlerische Sensibilität und den Stempel des Creative Directors - 4Players.de

Hideo Kojima hat in dem italienischen Magazin Tgcom24 via Wccftech über die ersten Kritiken und die Reaktionen auf Death Stranding gesprochen. Er sagte, dass die Resonanz der Kritiker weitgehend "ziemlich positiv" sei, etwaiger Gegenwind würde vorrangig von US-Publikationen kommen. Seiner Ansicht nach könnten die US-amerikanische Präferenz für Shooter und eine andere künstlerische Sensibilität, die Gründe für niedrigere Bewertungen des Spiels in den Vereinigten Staaten sein.Hideo Kojima: "Ich muss sagen, dass das Spiel vor allem in Europa und Japan hervorragende Kritiken erhalten hat. In den Vereinigten Staaten haben wir jedoch eine stärkere Kritik erfahren. Vielleicht ist es für eine bestimmte Art von Kritikern und Publikum ein schwer zu verstehendes Spiel. Amerikaner sind große Fans von First-Person-Shootern und Death Stranding ist keiner, 'es fliegt höher'.Ich versuche immer, neue Dinge zu schaffen. Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen sind in Ordnung, aber man muss sagen, dass die Italiener oder Franzosen eine andere künstlerische Sensibilität haben, die es ihnen ermöglicht, diese Art eines sehr originellen Produkts zu schätzen, nicht nur in Videospielen, sondern auch im Kino."Außerdem versucht er sein Studio (Kojima Productions) in der Mitte zwischen "AAA-Produktionen" und einem unabhängigen Entwicklerstudio zu positionieren."Es ist eine kleine Herausforderung zwischen unabhängigen [Titeln] und Blockbustern, ich will in der Mitte sein und die positiven Dinge dieser beiden Welten aufnehmen. Es kommt vor, dass einige sehr autorenhafte Spiele vielleicht nur in Japan verkauft werden und mit einem niedrigen Budget leben müssen. Aber wenn sie versuchen, sich im Ausland zu präsentieren, um international verkauft zu werden, verlieren sie ein wenig ihre Seele, da der Stempel des Creative Directors langsam verschwindet. Je größer das Projekt wird, desto mehr verschwindet das kreative Gesicht, was auch für westliche Spiele gilt", sagte Kojima.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog