Death Stranding: Death Stranding erscheint am 2. Juni für PC

Wie 505 Games mitteilt, wird Death Stranding am 2. Juni für den PC erscheinen - und zwar zeitgleich über Steam sowie im Epic Games Store als auch im Einzelhandel. Dazu die Pressemitteilung:"Diese Veröffentlichung bringt für DEATH STRANDING die zusätzlichen Features Foto-Modus, hohe Frame-Rate und Unterstützung für Ultra-Wide-Displays, für ein erweitertes Spielerlebnis für PC-Spieler. 505 Games gibt zudem bekannt, dass die PC-Version von DEATH STRANDING Inhalte von Valve's ikonischter Franchise Half-Life featuren wird.Vorbestellungen für DEATH STRANDING auf PC sind ab sofort zu einem Standardpreis von 59,99 Euro möglich. Alle Spieler, die DEATH STRANDING für PC vorbestellen, erhalten einzigartige digitale Zusatzinhalte, inklusive HD-Bildschirmhintergründen, sowie goldenen und weiteren kosmetischen In-Game-Inhalten.Zusätzlich zur Standardversion des Games beinhaltet 505 Games' Angebot auch eine Auswahl an Artwork aus dem digitalen Buch "The Art of DEATH STRANDING" (von Titan Books), den DEATH STRANDING Original Score in der Expanded Edition als digitalen Soundtrack – der die preisgekrönten Titel von Ludvig Forssell (published by Sony Music), sowie einige noch unveröffentlichte Tracks beinhaltet. Dazu gibt es noch kosmetische Gegenstände, wie zum Beispiel die goldene, selbtstönende Kappe von Sam und die „Ludens Mask"-Sonnenbrille, sowie einen goldenen und silbernen Körperpanzer und goldene und silberne Power-Skeletons, die für alle Gelände nutzbar sind. Die physische Day One-Edition, die im Handel zu einem EVP von 69,99 Euro erhältlich sein wird, hat dieselben Inhalte und kommt zudem in einem Steelbook mit speziellem Frontartwork."