DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery👍😍 pic.twitter.com/Dspi2DpVpS



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 24, 2020

Noch im März soll die PS4-Version von Death Stranding den Foto-Modus via Update erhalten, sofern alles nach Plan läuft, so Hideo Kojima via Twitter. Bisher war der Foto-Modus nur für die PC-Version angekündigt. Die PC-Fassung wird am 2. Juni 2020 erscheinen, und zwar zeitgleich über Steam sowie im Epic Games Store als auch im Einzelhandel.Letztes aktuelles Video: Preorder Trailer