Death Stranding: Kojima Productions will sich mit möglicher PS5-Version befassen

Mit dem Start der PC-Version von Death Stranding am 14. Juli scheint man bei Kojima Productions jetzt auch ein Auge auf die PlayStation 5 als mögliche Plattform für das außergewöhnliche Werk von Hideo Kojima zu werfen. Das hat zumindest Akio Sakamoto, der technische Direktor des Studios, im Gespräch mit Digital Foundry angedeutet."Unser Fokus liegt momentan wirklich auf der PC-Version von Death Stranding, also können wir wirklich noch nichts über die PS5 sagen. "Aber sobald wir nach dem Release der PC-Version ein bisschen durchatmen können, wollen wir uns auf jeden Fall näher damit befassen. Wenn wir zu einer Entscheidung kommen, werden wir es alle wissen lassen."In dem Artikel merkt Sakamoto ebenfalls an, dass erst die PC-Version die ursprüngliche Vision von Hideo Kojima in technischer Hinsicht umsetzen kann, da man von Anfang an eigentlich eine minimale Bildrate von 60fps angestrebt hatteLetztes aktuelles Video: Launch Trailer PC