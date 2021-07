Death Stranding: Director's Cut hat einen Termin und wird einen Rennspiel-Modus beinhalten

Der Director's Cut von Death Stranding ( ab 14,96€ bei kaufen ) erscheint am 24. September für die PlayStation 5. Das wurde mit einem neuen Trailer bei Sonys Übertragung von State of Play verkündet. Dort werden auch kurz die geplanten Verbesserungen vorgestellt, die Kojima Productions für die erweiterte Fassung des ungewöhnlichen Endzeit-Abenteuers verspricht. Dazu gehören etwa zusätzliche Möglichkeiten beim Nahkampf, Bauoptionen für mobile Geschütze und Sprungschanzen sowie ein Schießstand, an dem man den Umgang mit Waffen trainieren kann.Darüber hinaus kann man einen Blick auf neue Ausrüstung werfen, darunter ein verbessertes Transport-Skelett, eine "Paket-Kanone" und ein putziger Roboter-Begleiter, den man ebenfalls mit Lieferungen beladen kann. Offenbar wird man sogar einen Rennspiel-Modus im Director's Cut vorfinden, der als "Fragile Circuit" bezeichnet wird.In einem Beitrag beim PlayStation Blog hat Kojima Production bestätigt, dass sich der Spielstand der normalen PS4-Edition auf den Director's Cut der PS5 übertragen lässt. Besitzer des Originals sollen für eine Aufpreis von zehn Euro die Death Stranding Director's Cut Digital Deluxe Edition erhalten. Neben zusätzlichen Inhalten gibt es die üblichen Vorteile an der Technik-Front, darunter schnellere Ladezeiten, haptisches Feedback dank DualSense-Controller und 3D-Audio mit Hilfe der Tempest Engine. Bei den Grafikeinstellungen wird man die Wahl haben zwischen einem Performance-Modus mit hochskalierter 4K-Auflösung mit 60fps und einem Qualitätsmodus mit nativer 4K-Auflösung samt HDR-Unterstützung bei einer niedrigeren Bildrate.Letztes aktuelles Video: Directors Cut TerminTrailer