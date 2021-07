Death Stranding: Über fünf Millionen Verkäufe

Death Stranding ( ab 16,12€ bei kaufen ) hat sich weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Das hat Jay Boor, Head of Publishing bei Kojima Productions, gegenüber Gamesindustry.biz bestätigt. Demnach wurde die Marke bereits im März 2021 geknackt. Von einem kommerziellen Standpunkt aus betrachtet, werden die Verkäufe als "ziemlich gut" bezeichnet."With Death Stranding being the first title developed out of Kojima Productions, from a sales perspective, it has performed quite well. As of March 2021, Death Stranding has sold through over five million units worldwide on PlayStation 4 and PC."Am 24. September wird auf der PS5 eine erweiterte Version des Meisterwerks von Hideo Kojima erscheinen, das in unserem Test eine Traumwertung von 95% abgeräumt hat. Sie wird unter dem Namen Death Stranding - Director's Cut veröffentlicht, auch wenn Kojima selbst nicht allzu viel von dieser Bezeichnung hält Letztes aktuelles Video: Directors Cut TerminTrailer