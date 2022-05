Death Stranding: Verrät der Hauptdarsteller die Entwicklung des zweiten Teils?

Ein aktuelles Interview verleitet den Schauspieler Norman Reedus dazu gut gehütete Geheimnisse ohne Mühe auszuplaudern. Hideo Kojima ist darüber nicht erbaut und droht Prügel an.So sorgenfrei die dicksten Spoiler rauszuhauen, obliegt eigentlich eher den Darstellern der Filme aus dem MCU: Auf die Interview-Frage, wie es mit Death Stranding ( ab 17,00€ bei kaufen ) 2 aussieht, quatscht Norman Reedus mal locker ganz frei von der Leber. Ein zweiter Teil kommt, die Vorproduktion habe gerade begonnen. Bumm! Das hat gesessen.Denn weder Sony Interactive Entertainment noch Mastermind Hideo Kojima haben zu dem Thema bisher ein Sterbenswörtchen verloren. Aus gutem Grund, denn Ankündigungen dieses Kalibers sind eigentlich großen Events, wie etwa einer neuen Ausgabe einer State of Play, vorbehalten. Während die Schelte von Sony sicherlich hinter verschlossenen Türen auf Normans Anrufbeantworter kommuniziert wird, drückt Hideo Kojima scheinbar ein Auge zu, kann aber den Ernst der Lage auch nur augenzwinkernd wegdiskutieren.Ein Tweet des kreativen Japaners zeigt ihn mit Lucille aus der Serie The Walking Dead, daneben noch ein Bild von ihm und Norman und ein Schnappschuss des Schauspielers, bei dem er sich scheinbar in die geballten Fäuste beißt. Der Kreis dieser Dramaturgie schließt sich mit dem Kommentar von Kojima, der Reedus dazu auffordert sich schleunigst in den privaten Raum zu begeben – genau die Örtlichkeit, die Spieler in Death Stranding regelmäßig aufsuchen mussten.Weitere Details zu Death Stranding 2 gibt es bis jetzt natürlich noch nicht, in der Vergangenheit war vom den Kojima Productions allerdings zu hören, dass wenn es einen zweiten Teil geben würde, sich das Spiel radikal von seinem Vorgänger unterscheiden würde.