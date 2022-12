Death Stranding: Arbeiten an Filmadaption laut Kojima bereits aufgenommen

Death Stranding: Film ist ein "entscheidender Moment für das Franchise"

"Etwas viel Intimeres und Bodenständigeres"

Wie Hideo Kojima bestätigt, wurden die Arbeiten an einem Film zu Death Stranding bereits aufgenommen. Gemeinsam mit den Hammerstone Studios will man das Franchise auf die Leinwand bringen.Kojimas Ambitionen, einen eigenen Film zu produzieren, schienen bereits in der Vergangenheit immer wieder durch . Diese sollen mit dem Death Stranding-Film nun Gestalt annehmen.Mit ins Boot holt sich Kojima den Produzenten Alex Lebovici, mit welchem er die Verfilmung des gefeierten Open World-Titels möglich machen will. Dabei soll eine frische Geschichte mit "neuen Elementen und Charakteren innerhalb des Death Stranding-Universums" erzählt werden. Im Zuge eines Statements, von dem unter anderem Deadline berichtet , zeigt sich Kojima sichtlich positiv über das Projekt:"Ich könnte nicht aufgeregter über diese neue Partnerschaft mit den Hammerstone Studios sein", erklärt er selbst. Und: "Dies ist ein entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Death Stranding auf die große Leinwand zu bringen".Hammerstone will den Film finanzieren, der sich laut eigenen Angaben des Studios "auf der Überholspur befindet und bereits entwickelt wird", wie es von offizieller Seite aus heißt. Kojima und Lebovici werden dabei als Entwickler und Produzenten gleichermaßen fungieren.Indes verrät Lebovici bereits jetzt, dass der Film zu Death Stranding "im Gegensatz zu anderen Videospielverfilmungen mit großem Budget" wohl etwas "viel Intimeres und Bodenständigeres" werden soll. "Unser Ziel ist es, neu zu definieren, was eine Videospielverfilmung sein kann, wenn man kreative und künstlerische Freiheit hat. Dieser Film wird eine authentische 'Hideo Kojima'-Produktion sein", heißt es in der Erklärung des Filmemachers weiter.Neben den Neuigkeiten zu einem eigenen Film wurde mit Death Stranding 2 auch die Fortsetzung zu Kojimas postapokalyptischen Paketsimulator auf den Game Awards 2022 angekündigt. Zuletzt verriet Kojima, sein nächtes Spiel solle "fast wie ein neues Medium" werden. Letztes aktuelles Video: Finaler Trailer von Hideo Kojima