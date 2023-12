Death Stranding: Filmumsetzung wird mit Studio A24 vorgenommen

Death Stranding: Ein Film "für alle, die das Kino lieben"

Hideo Kojima ist weiterhin umtriebig und steckt voller Ideen. Nachdem der Videospielschöpfer bei den Game Awards kürzlich sein ambitioniertes Projekt OD vorstellte, verkündete er nun Neuigkeiten zum 2020 erschienenenzu dem schon seit einiger Zeit eine Filmumsetzung geplant ist.Diese nimmt nun langsam Formen an: Inwird das Action-Adventure nämlich auf die große Leinwand kommen, wie es auf der offiziellen Homepage von Kojima Productions heißt. Dabei soll es keine bloße Adaption des Spiels werden, sondern mehr von der Welt und den mysteriösen Geschehnissen beleuchten.Dass Kojima ein großer Filmenthusiast ist, ist mit Blick auf die verzweigte Story, dasin Death Stranding nicht zu verhehlen. So waren in dem endzeitlichen Walking-Simulator unter anderem Norman Reedus („The Walking Dead“), Léa Seydoux („The French Dispatch“), Mads Mikkelsen („Der Rausch“) oder Margaret Qualley („Once upon a time in Hollywood“) in den Hauptrollen zu sehen. Für die Filmumsetzung des Studios A24, die unter anderem hinter den Oscar-prämieren Streifen „Everything everywhere all at once“ und „Moonlight“ stehen, soll es noch tiefer in die Materie gehen.„Es gibt viele Spieleverfilmungen da draußen, aber was wir erschaffen, ist nicht nur eine direkte Adaption des Spiels“, verspricht Kojima. „Unsere Intention ist es,, sondern einen Film für alle zu machen, die das Kino lieben. Wir erschaffen ein Death Stranding-Universum, das es so noch nie gegeben hat und das nur durch das Medium Film erreicht werden kann.“ So soll mehr auf das apokalyptische Ereignis namens Death Stranding eingegangen werden, das die Linien zwischen Leben und Tod verwischte und alptraumhaften Wesen Zugang zu unserer Welt geschaffen hat.Kojima sieht der Zusammenarbeit mit A24 mit Spannung entgegen. „Ihre; die Filme, die sie abliefern, sind von hoher Qualität und sehr innovativ. Ich habe mich immer von ihren Werken angezogen gefühlt, die mich sogar bei meiner eigenen Arbeit inspiriert haben.“ So würden sich die Herangehensweise an das Erzählen von kreativen Storys bei A24 und Kojima Productions decken, schwärmt der Spieleentwickler weiter.Details über den potenziellen Beginn der Produktion oder ob wir einige der Schauspieler aus dem Death Stranding-Spiel wiedersehen werden, gibt es noch nicht. Kojima-Fans können sich außerdem, zu dem es einen ebenso mysteriösen wie intensiven Teaser-Trailer gibt, und dassoll.