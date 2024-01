Death Stranding: Goldener Controller für iPhone-Version

Death Stranding läutet Goldenes Zeitalter auf dem iPhone ein

Der postapokalyptische Walking-Simulatorvon Hideo Kojima wird Ende dieses Monats in einer Director's Cut-Version für Apple-Geräte veröffentlicht. Um das Spiel bequem auf dem iPhone zu spielen, bietet Backbone eine spezielle Halterung mit passendem Controller in einer limitierten Edition an.Der Backbone One-Controller kann zur Stromversorgungwerden und verwandelt es nach der Installation in eine beeindruckende Handheld-Spielekonsole. Mit allen Tasten und Triggern eines Konsolen-Controllers erleichtert er die komplexe Steuerung von Death Stranding erheblich.Das goldene und leicht transparente Design des Controllers ist an den PlayStation 4-Controller angelehnt, der 2019 bei der Erstveröffentlichung von Death Stranding herausgebracht wurde. Die, den die Hauptfigur Sam Porter im Spiel trägt, sowie von den goldenen, kristallinen Gewächsen, die nach dem Sieg über die schattenhaften Gegner gesammelt werden können.Das Paket wird mit einem kostenlosen App Store-Code geliefert, der auf iPhone, iPad und Mac eingelöst werden kann. Laut Angaben auf der Backbone-Website ( via Polygon) wird das Bundle aus Spiel und Controllerkosten.Im Unterschied zum regulären Backbone One, der nur mit iPhones mit Lightning-Anschluss kompatibel war, kann die Death Stranding-Version, die in offizieller Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Kojima Productions entstanden ist, auch mit USB-C verbunden werden, sodass sowohl Besitzer des iPhone 15 als auch Android-Nutzer sie nutzen können. Death Stranding: Director’s Cut wird amveröffentlicht.Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.