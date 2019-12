Marvel's Spider-Man: Gerücht: Fortsetzung soll 2021 erscheinen - 4Players.de

Eine mögliche Fortsetzung des PS4-exklusiven Marvel's Spider-Man könnte im Jahr 2021 zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Davon ist zumindest Imran Khan überzeugt, der als ehemaliger Redakteur von Game Informer das Gerücht in der jüngsten Episode des Kinda Funny Gamecast in die Welt gesetzt hat.Wie DualShockers schreibt, hebt Khan hervor, mit dem Projekt sehr vertraut zu sein. "Ich weiß zu viel darüber, deshalb kann ich nicht viel spekulieren. Ich denke, Spider-Man 2 wird früher erscheinen als wir glauben", so Khan.Tatsächlich wählte Sony für erste Technik-Demonstrationen der PlayStation 5 Szenen aus Spider-Man, um z.B. die verbesserten Ladezeiten gegenüber der PS4-Version hervorzuheben. Es erscheint durchaus denkbar, dass Insomniac Games an einer Fortsetzung zu Marvel's Spider-Man für die neue Konsole arbeitet - zumal das Studios mittlerweile zu Sony gehört.Letztes aktuelles Video: Meet the Villains Trailer