Overnight we released an update for Marvel’s Spider-Man on PS4 bringing those suits, and the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered.



We also updated Remastered to allow import of those exported saves and with many additional fixes (incl. rest mode crash) https://t.co/LVnYVykc0Q



— Insomniac Games (@insomniacgames) November 22, 2020

Wie zuvor in Aussicht gestellt lässt sich der Spielstand von Marvel's Spider-Man ( ab 21,00€ bei kaufen ) ab sofort von der PS4 auf das Remaster der PlayStation 5 übertragen. Das haben die Entwickler von Insomniac Games via Twitter bekannt gegeben. Darüber hinaus beinhaltet das Update neben weiteren Anzügen auch diverse Problembehebungen. Dabei heben die Macher besonders hervor, dass ab sofort auch der Fehler in Kombination mit dem Ruhemodus aus der Welt geschafft wurde, der nicht nur das Spiel, sondern gleich das gesamte Betriebssystem der Konsole zum Absturz gebracht hat.Letztes aktuelles Video: PS5 Remastered Trailer