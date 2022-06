Marvel’s Spider-Man: Remastered-Edition ab 12. August für den PC verfügbar

Was lange währt, schwingt endlich gut: Ab sofort können sich auch PC-Besitzer auf den wohl mit Abstand besten Spiele-Auftritt der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft freuen.Sony öffnet die Schatzkiste und fährt die ganz dicken Playstation-Kaliber für den PC an den Start. Nach der Ankündigung einer entsprechenden Umsetzung des famosen Bullett-Hell-Roguelites Returnal, folgt mit Marvel’s Spider-Man gleich der nächste Knaller. Hier setzt Sony sogar auf die generalüberholte Remastered-Variante, die mit zahlreichen optischen Verbesserungen aufwarten kann und vor einiger Zeit bereits Playstation 5-Besitzer beglückt hat.Auch das PS4- und PS5-Spiel Marvel’s Spider-Man Miles Morales steht für eine PC-Umsetzung nach rund zwei Jahren in den Startlöchern. Hier dürfen die Spieler ab Herbst 2022 in das Kostüm des dem großen Vorbild fast ebenbürtigen Side-Kicks schlüpfen. Beide Spiele sind für Comic-Fans und Freunde bildschirmfüllender Action eine echte Empfehlung. Eine bessere Möglichkeit, die Fähigkeiten der Spinne selber am Gamepad zu erfahren, gibt es momentan nicht.