Marvel's Spider-Man: Remastered: Derzeit auf Platz 2 der Steam-Verkaufscharts, PC-Features im Fokus

Große Nachfrage auf Steam





Exklusive PC-Features

Marvel's Spider-Man Remastered, das am 12. August bei Steam erscheinen wird, belegt derzeit den zweiten Platz der Top-Seller in Valves digitalem Spieleladen. Einzig das flauschige Katzen-Abenteuer Stray zum Test ) kann Spidey derzeit Paroli bieten.Angesichts dieses Erfolges scheint sich die Sony-Strategie auszuzahlen, ihre exklusiven Konsolen-Hits nach und nach auch auf dem PC zu veröffentlichen. Schon God of War und Horizon: Zero Dawn konnten Achtungserfolge aufweisen, wobei God of War derzeit den besten PC-Launch einer PlayStation-Marke hinlegen konnte.In einem neuen Trailer stellen Insomniac und Umsetzungs-Entwickler Nixxes die Features und Vorteile der PC-Version von Marvel's Spider-Man vor. Unter anderem wird die Technik aufgebohrt - es soll bessere Schatten, Unterstützung für Ultrawide-Displays, die schon aus der PS5-Version bekannten aber verbesserten Raytracing-Spiegelungen sowie eine unbegrenzte Framerate geben.Außerdem werden auf Nvidia-Karten der RTX-Reihe DLSS und DLAA unterstützt. Zusätzlich soll der DualSense-Controller am PC nativ unterstützt werden.