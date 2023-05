Marvel's Spider-Man: Remastered-Version bald separat für PS5 erhältlich - auch als Upgrade

Marvel's Spider-Man Remastered: Stand-Alone und Upgrade angekündigt

Wann erscheint Teil 2?

Mit Infos zugeizt man bei Sony noch, dafür aber gibt es eine gute Nachricht für alle, die gerne den Vorgänger noch einmal auf derspielen wollen:gibt es bald alsWer bislang das erste Spidey-Abenteuer von Insomniac Games auf der aktuellen Konsolengeneration in der technisch aufgehübschte Variante spielen wollte, der hatte ein Problem: Nur Käufer derUltimate Edition kamen in den Genuss des Remastered. Einen separaten Kauf bot Sony nicht an – bis jetzt.Noch im Laufe diesen Monats, so heißt es von Sony , wird es Marvel's Spider-Man Remastered auch alszum Kauf geben. Der Preis wirdbetragen und gilt natürlich nur für einen Neukauf des Spiels. Wer das spinnenhafte Action-Adventure bereits auf der PlayStation 4 gekauft hat, muss nicht zwingend so tief in die Brieftasche greifen.Denn es gibt eine, sofern ihr Spider-Man entweder auf Disc oder digital für die PS4 erworben habt. Dann könnt ihr auf die Remastered-Version auf der PlayStation 5 fürumsteigen. Im Falle der Retailvariante müsst ihr jedoch immer wieder die Blu-ray einlegen, falls ihr Marvel's Spider-Man Remastered spielen wollt.Solltet ihr jedoch als Disc-Besitzer nur noch die PlayStation 5 ohne Laufwerk erworben haben, geht ihr leer aus. Ebenso können Spieler die Upgrade-Funktion nicht nutzen, sofern ihr Exemplar von Marvel's Spider-Man aus dem PlayStation Plus Abo stammt.Falls ihr auf Informationen zu Marvel's Spider-Man 2 hofft, müsst ihr euch weiter in Geduld üben. Sony und Insomniac schweigen weiterhin eisern, obwohl das. Jüngsten Gerüchten zufolge soll dersogar bereits im September erfolgen.Ob das stimmt, bleibt abzuwarten. Aktuell verweist Sony lediglich auf einen speziellen Comic hin, der ein wenig die Vorgeschichte zu den Ereignissen von Marvel's Spider-Man 2 erzählen wird. In diesem dreht sich alles darum, was Peter Parker, Miles Morales und Mary Jane in der Zwischenzeit erlebt haben.Und das Spiel? Nun das wird eventuell auch im Laufe diesen Monats gezeigt. Aktuellen Gerüchten zufolge plant Sony in den nächsten Wochen,Letztes aktuelles Video: PS5 Remastered Trailer