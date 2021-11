The Elder Scrolls 6: Release des Rollenspiels für PlayStation 5 eher unwahrscheinlich?

Der Release des Rollenspiels The Elder Scrolls 6 liegt zwar noch in weiter Ferne. Dennoch kommt ein so prominenter Titel wie dieser natürlich immer wieder als Thema auf - so auch bei einem Interview der Kollegen des britischen GQ-Magazins mit dem Xbox-Chef Phil Spencer. Zwar erwähnte dieser die PlayStation 5 nicht konkret. Dennoch lassen seine Aussagen darauf schließen, dass The Elder Scrolls 6 unter Umständen exklusiv für den PC und die Xbox Series X/S erscheinen könnte. „Es geht nicht darum, irgendeine andere Plattform zu bestrafen. Grundsätzlich denke ich, dass alle Plattformen weiterhin wachsen können. Doch um auf der Xbox zu sein, will ich, dass wir dazu in der Lage sind, das komplette Paket bieten können. Und dies würde zutreffen, wenn ich an Elder Scrolls 6 denke. Das trifft auch zu, wenn ich an all unsere Franchises denke.“Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form das Rollenspiel The Elder Scrolls 6 tatsächlich exklusiv für die Xbox Series X/S erscheint. Dabei könnte es sich möglicherweise auch um eine zeitlich begrenzte Exklusivität handeln, um das große Kundenpotenzial der PS5 nicht gänzlich auszuschließen. Übrigens wäre es nicht der erste Exklusiv-Titel der Bethesda Game Studios für die Xbox-Konsolen. Das Rollenspiel Starfield soll ebenfalls ausschließlich für die Microsoft-Plattform und den PC erscheinen (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: E3 2018 TeaserTrailer