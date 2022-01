The Elder Scrolls 6: Bethesdas Rollenspiel befindet sich wohl weiterhin in der Vorproduktion

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq



Vor wenigen Tagen hat eine Mitarbeiterin der Bethesda Game Studios ihr Profil bei LinkedIn um einige interessante Informationen erweitert und dabei wohl etwas zu viel verraten. Laut ihrer Angaben soll sich The Elder Scrolls 6 weiterhin in der Vorproduktions-Phase befinden. Es wird also noch einige Jahre dauern, bis Rollenspiel-Fans den langerwarteten Nachfolger spielen können. Mittlerweile ist das Profil übrigens nicht mehr online. Ein Screenshot auf Twitter hat den relevanten Teil jedoch veröffentlicht.Es ist keine allzu große Überraschung, dass der Release von The Elder Scrolls 6 nicht in naher Zukunft über die Bühne gehen wird. Auch die Verantwortlichen bei Bethesda haben in der Vergangenheit immer wieder darüber gesprochen. Für den Moment fokussiert sich das Team vor allem auf Starfield, dessen Entwicklung sich weitegehdn auf der Zielgeraden befindet. Am 11. November 2022 soll die neue Sci-Fi-Marke für Xbox Series X|S und den PC erhältlich sein. Abonnenten des Xbox Game Pass können den Titel direkt zum Launch spielen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 TeaserTrailer